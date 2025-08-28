İtirafçıyı Ekrana Çıkarmaya Kalktılar: Ev Hapsi Kaldırılan Aziz İhsan Aktaş ile 'Cevap Hakkı' Adı Altında Röportaj

İBB soruşturmasının kilit ismi olan ve suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş, tahliye edilmesinin arkasından ev hapsinin de kaldırılmasıyla beraber ilk kez konuştu. Gazeteci Nuray Başaran'ın "cevap hakkı" adı altında mikrofon uzattığı Aktaş, ülkeden kaçmayacağını söyledi.

Mart ayından beri CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda tutuklamalar sürerken, operasyonda tutuklanıp "etkin pişmanlık" kapsamında tahliye edilen, geçen hafta ev hapsi kararı kaldırılan ve ifadeleri birçok soruşturmaya dayanak gösterilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, TYT Türk’te gazeteci Nuray Başaran'a "cevap hakkı" adı altında açıklamalar yaptı.

'ARKDAŞLARININ YÜZÜNE NASIL BAKACAK?'

Aziz İhsan Aktaş'ın evindeki çalışma ofisinde yapıldığı belirtilen röportajın yayınlanan tanıtım videosunda, Aktaş'ın "Ben buradayım. İstanbul'dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum" ifadelerine yer verildi.

'BIRAKIN KAÇMAYI, SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Videoda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığını belirten Aktaş, "Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı yoksa kaçacaklar mı?" dedi.

Kaynak: TYT Türkçe

