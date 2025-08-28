Küresel Gözler Türkiye’de… Dünya Basını Çelik Kubbe'yi Manşetten Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törenle Türkiye savunma sanayiinde tarihi bir güne imza attı. “Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller” temasıyla düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç büyük projenin aynı anda hayata geçirildiğini duyurdu.

ÇELİK KUBBE SİSTEMİ, TESİS AÇILIŞLARI VE YENİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük katkı sunacak üç adımı şu şekilde sıraladı: ilki Çelik Kubbe sistemi, ikincisi ASELSAN'a ait 14 yeni tesisin açılışı, üçüncüsü ise Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmelerin yalnızca ASELSAN’ın değil, aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık yolculuğunda da yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Şehitlerimizin ruhlarını da şad edeceğine inandığım tüm bu adımların ASELSAN'ımıza, savunma sanayimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren 50 yıl boyunca ASELSAN çatısı altında Türk savunma sanayine katkılarda bulunmuş herkesi şükranla yad ediyorum” dedi.

ULUSLARARASI BASINDAN BÜYÜK İLGİ

Yeni projeler dünya medyasının da dikkatini çekti. Çelik Kubbe sistemi ve Oğulbey Teknoloji Üssü hakkında birçok uluslararası kuruluş, geniş çaplı haberlerle yayımladı.

ASSOCIATED PRESS: TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇELİK KUBBE’Yİ TANITTI

ABD merkezli Associated Press, Erdoğan’ın Çelik Kubbe’yi savunma sanayii için “bir dönüm noktası” olarak tanımladığını aktardı. Haberde, sistemin geçen yıl geliştirilmesine başlandığı ve 460 milyon dolar değerinde 47 araçtan oluştuğu bilgisi öne çıkarıldı. Ayrıca Erdoğan’ın, “Aselsan'ın 50. yılında gelecek 50 yılın projelerine yön verilecek bir gündeyiz” sözlerine dikkat çekildi.

ABC NEWS: DÖNÜM NOKTASI

ABC News, Türkiye’nin “Çelik Kubbe” sistemini resmen tanıttığını ve bunun savunma açısından “bir dönüm noktası” olduğunu vurguladı. Haberde, Erdoğan’ın “Salona gelmeden önce sistemlerimizi görme şansım oldu. Adeta bir gövde gösterisiydi” ifadeleri dikkat çekti.

AL MONITOR: 460 MİLYON DOLARLIK TESLİMAT

Washington merkezli Al Monitor, Çelik Kubbe sisteminin ilk büyük teslimatının gerçekleştiğini duyurdu. Erdoğan’ın, 40’tan fazla ünitenin hazır olduğunu belirttiği, sistemin ise 2030’lu yıllarda tamamen faaliyete geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Erdoğan’ın “Kendi radarını, kendi hava savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz” sözleri de haberde yer aldı.

ERT NEWS: MASADA OLMAK İLE MENÜDE OLMAK ARASINDAKİ İNCE FARK

Yunan ERT News, Erdoğan’ın törende savunma sanayiine yönelik stratejik açıklamalar yaptığını bildirdi. “Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi hava savunma ve taarruz sistemleridir” sözleri öne çıkarıldı.

I24 NEWS: ÇELİK KUBBE TÜRK HAVA SAHASINI KORUMAYI AMAÇLIYOR

İsrailli i24 News, sistemin çok katmanlı hava savunması sağlama hedefiyle geliştirildiğini belirtti. Erdoğan’ın açıklamalarında, Türkiye’nin bu sistemle küresel savunma sahnesinde güçlü bir aktör olacağı vurgulandı.

XINHUA: TESLİMATLAR TÜRKİYE’Yİ FARKLI BİR LİGE TAŞIYOR

Çin’in resmi ajansı Xinhua, Oğulbey Teknoloji Üssü’nde gerçekleşen teslimatın Türkiye’yi savunma alanında yeni bir seviyeye çıkardığını yazdı. Haberde, 1,5 milyar dolarlık yeni tesisin Türkiye tarihinin en büyük savunma yatırımı olduğunun altı çizildi.

TIMES OF ISRAEL: DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU

Times of Israel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız” sözlerine yer verdi. Sistemin İsrail’in Demir Kubbesi’nden esinlenerek geliştirildiği ve Türkiye’nin çok katmanlı bir savunma stratejisi izlediği belirtildi.

REPORTER: 1,5 MİLYAR DOLARLIK YENİ SAVUNMA ÜSSÜ

ABD’li Reporter dergisi, ASELSAN’ın yeni üretim tesisinin önemine dikkat çekti. Oğulbey’in, radar ve sensör üretimi gibi yüksek teknolojili alanlara odaklanacağı ve şirketin savunma sektöründeki kritik rolünün büyüdüğü vurgulandı.

