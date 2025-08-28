CHP Lideri Özgür Özel'e Bir Soruşturma Daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Özgür Özel CHP
