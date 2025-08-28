İstanbul’da Dev Operasyon: 847 Bin Hap ve 290 Kilo Ham Madde Ele Geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 847 bin 600 uyuşturucu hap ve 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, son 3 günde toplam 2 milyon 350 bin hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ve 290 kilogram ham madde ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

İKİ İLÇEDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Zeytinburnu ve Sarıyer’de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 2 şüpheli tutuklandı.

SON 3 GÜNDE 2 MİLYON HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya son 3 günde İstanbul ve Konya’da yaklaşık 2 milyon 350 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.

