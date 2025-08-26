Samsun’da Nefes Kesen Operasyon: Cips Paketinden Uyuşturucu Çıktı

Samsun’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, cips paketine gizlenmiş 492 sentetik ecza hap ile birlikte çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da Nefes Kesen Operasyon: Cips Paketinden Uyuşturucu Çıktı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos’ta gerçekleştirdikleri denetimlerde farklı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde aramalar yaptı. Bu kontrollerde: M.K.K.’nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, U.T.Ç.’nin üzerinde 3 ruhsatsız tüfek ve 50 kartuş ve E.A.’nın üzerinde 1 kurusıkı tabanca ile 41 fişek bulundu. En çarpıcı bulgu ise R.A.’nın taşıdığı cips paketine gizlenmiş 492 sentetik ecza hap oldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, operasyonun ardından yaptıkları açıklamada, "Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silah ve uyuşturucuyu bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmaya asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

