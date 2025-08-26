Rus Yüzücü Boğaz’da Sırra Kadem Bastı! Masada 3 İhtimal Var

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yüzme yarışına katılan Rus sporcu Nikolai Svechnikov, ortadan kayboldu. Arama çalışmalarının sürdüğü olayla ilgili 3 ihtimal üzerinde duruluyor.

Rus Yüzücü Boğaz'da Sırra Kadem Bastı! Masada 3 İhtimal Var
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos’ta düzenlenen uluslararası yüzme yarışına katılan Rus sporcu Nikolai Andreevich Svechnikov’dan henüz haber alınamadı. 81 ülkeden 2 bin 820 yüzücünün katıldığı yarışta start aldıktan sonra bir daha karaya çıkamayan Svechnikov için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

EŞİ YARDIM İSTEDİ

Kaybolan yüzücünün geçtiğimiz yıl evlendiği ve kısa süre önce baba olduğu ortaya çıktı. Svechnikov’un eşi Antonina, haberi alır almaz 9 aylık bebeklerini Moskova’da bırakarak İstanbul’a geldi. Genç kadın, eşinin bulunması için Boğaz kıyılarında gönüllü ekiplerle arama yapmayı planlıyor. Ancak yeterli gönüllü bulunamaması nedeniyle sosyal medyada yardım çağrısı yaptı.

Antonina Svechnikova, eşinin kaybolduğu gün siyah kolsuz mayo ve üzerinde 2554 numaralı yeşil bone taktığını belirtti.

MASADA 3 İHTİMAL VAR

Yüzücünün kaybolmasının ardında şu 3 farklı ihtimal üzerinde duruluyor:

Kramp ve akıntı: Yarış sırasında bacağına kramp girip güçlü Boğaz akıntısına kapılmış olabileceği düşünülüyor.

Çarpışma riski: Eski Rus yüzme antrenörü Alexei Akatiev’e göre, kalabalık start anında başka bir yüzücüyle çarpışmış ve bu durum onun batmasına neden olmuş olabilir.

Ani sağlık sorunu: Kalp krizi ya da başka bir ani sağlık problemi nedeniyle su üzerinde fenalaşıp battığı ihtimali de değerlendiriliyor.

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Boğaziçi Köprüsü
