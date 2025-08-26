Kayıp Rus Yüzücü İçin Savcılık Devrede

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un yüzme yarışında kaybolması hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Bu yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybolması nedeniyle herkeste üzüntü yarattı. Beykoz Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme'de sona eren ve 3 bin yarışmacının katıldığı yarışın bitiminde 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edildi.

Kayıp Rus Yüzücü İçin Savcılık Devrede - Resim : 1

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yüzücünün kaybolmasıyla birlikte polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Rus yüzücüyü arama çalışmaları bugün de devam ederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bot ve teknelerle birlikte Svechnikov'u aramaya devam ettiği belirtildi.

Kayıp Rus Yüzücü İçin Savcılık Devrede - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kaybolması hakkında re'sen soruşturma başlattı.

