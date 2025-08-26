Taksim'de Döner-Ayran Skandalı! Hollandalı 2 Kardeşi Ölüme Götüren İhmal Mercek Altında

Taksim’de döner ve ayran tüketen Hollandalı bir baba ve iki oğlu fenalaştı. Otel odalarında hareketsiz bulunan iki çocuk hayatını kaybederken, baba hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken kardeşlerin ölümünde döner ihtimali üzerinde duruluyor.

Son Güncelleme:
Taksim'de Döner-Ayran Skandalı! Hollandalı 2 Kardeşi Ölüme Götüren İhmal Mercek Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollanda’dan gelen bir baba ve iki oğlu, Taksim’de bir dönercide yemek yedikten sonra fenalaştı. Sabah saatlerinde Fatih’teki otel odalarında hareketsiz bulunan iki kardeş hayatını kaybederken, baba acilen hastaneye kaldırıldı. İlk bulgular, ailenin döner ve ayran tükettikten sonra rahatsızlandığına işaret etti.

Taksim'de Döner-Ayran Skandalı! Hollandalı 2 Kardeşi Ölüme Götüren İhmal Mercek Altında - Resim : 1

DÖNERCİ MERCEK ALTINDA

Polis, ailenin yemek yediği dönerciyi mercek altına aldı ve işletmeyle bağlantılı dört kişi gözaltına alındı. Ancak, yapılan ilk sorgulamaların ardından bu kişiler serbest bırakıldı.

Taksim'de Döner-Ayran Skandalı! Hollandalı 2 Kardeşi Ölüme Götüren İhmal Mercek Altında - Resim : 2

Yetkililer, olayın gıda zehirlenmesi mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Gıda numuneleri ve otopsi sonuçları, olayın sebebini netleştirmek için laboratuvarda analiz ediliyor.

İstanbul'da Hollandalı Kardeşlerin Sır Ölümünde Yeni Gelişme: İşletme Sahipleri Gözaltına Alındıİstanbul'da Hollandalı Kardeşlerin Sır Ölümünde Yeni Gelişme: İşletme Sahipleri Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Taksim Hollanda
Son Güncelleme:
11 Milyon Euro Çöp Oldu! Sambacı Yıldız Fenerbahçe’de Top Oynamadan Takıma Veda Ediyor: Jose Mourinho Kapının Önüne Koydu Top Oynamadan Fenerbahçe'den Ayrılıyor
Savcılıktan Emniyet'e Mücahit Birinci Talimatı Savcılıktan Emniyet'e Mücahit Birinci Talimatı
Türkiye'de 779 Üniversite Bölümüne Tek Bir Öğrenci Bile Yerleşmedi Türkiye'de 779 Üniversite Bölümüne Tek Bir Öğrenci Bile Yerleşmedi
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
ÇOK OKUNANLAR
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü