Taksim'de Döner-Ayran Skandalı! Hollandalı 2 Kardeşi Ölüme Götüren İhmal Mercek Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollanda’dan gelen bir baba ve iki oğlu, Taksim’de bir dönercide yemek yedikten sonra fenalaştı. Sabah saatlerinde Fatih’teki otel odalarında hareketsiz bulunan iki kardeş hayatını kaybederken, baba acilen hastaneye kaldırıldı. İlk bulgular, ailenin döner ve ayran tükettikten sonra rahatsızlandığına işaret etti.

DÖNERCİ MERCEK ALTINDA

Polis, ailenin yemek yediği dönerciyi mercek altına aldı ve işletmeyle bağlantılı dört kişi gözaltına alındı. Ancak, yapılan ilk sorgulamaların ardından bu kişiler serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayın gıda zehirlenmesi mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Gıda numuneleri ve otopsi sonuçları, olayın sebebini netleştirmek için laboratuvarda analiz ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi