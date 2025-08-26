Savcılıktan Emniyet'e Mücahit Birinci Talimatı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi iş adamı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin Birinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldı.

Son Güncelleme:
Savcılıktan Emniyet'e Mücahit Birinci Talimatı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos tarihinde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan içerikler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan bir şüpheliyle avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde yaptığı öne sürülen görüşmeye dair iddialar hakkında re’sen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Açıklamada, avukat olan Birinci hakkında soruşturma yürütülebilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edildiği ve gerekli iznin Bakanlık tarafından verildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda, Mücahit Birinci’nin “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınabilmesi amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, savcılığa getirilmesinin istendiği bilgisine yer verildi.

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mücahit Birinci' Kararı: Soruşturma İzni VerdiAdalet Bakanlığı'ndan 'Mücahit Birinci' Kararı: Soruşturma İzni VerdiGüncel
AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa EttiAKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa EttiSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Mücahit Birinci
Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Pırlanta, Zümrüt, Yakut… İstanbul’da Milyonluk Operasyon! Değeri 450 Milyon Lirayı Buluyor Pırlanta, Zümrüt, Yakut… İstanbul’da Milyonluk Operasyon
Türkiye'de 779 Üniversite Bölümüne Tek Bir Öğrenci Bile Yerleşmedi Türkiye'de 779 Üniversite Bölümüne Tek Bir Öğrenci Bile Yerleşmedi
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Önceden Bilmişlerdi: Üç Şirketin Son Anket Ortalaması Açıklandı! Bakın Birinci Sırada Hangi Parti Çıkıyor? Üç Şirketin Son Anket Ortalaması Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü