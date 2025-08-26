Savcılıktan Emniyet'e Mücahit Birinci Talimatı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos tarihinde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan içerikler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan bir şüpheliyle avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde yaptığı öne sürülen görüşmeye dair iddialar hakkında re’sen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Açıklamada, avukat olan Birinci hakkında soruşturma yürütülebilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edildiği ve gerekli iznin Bakanlık tarafından verildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda, Mücahit Birinci’nin “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınabilmesi amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, savcılığa getirilmesinin istendiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA