Osmaniye’de Tünelde Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 17.00 sıralarında Kızlaç Tüneli’nde meydana geldi. İddiaya göre, tır ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak birbirine girdi. Kazada 5 araçta maddi hasar oluştu.

TRAFİKTE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yaşanan zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, güvenlik önlemleri alınan otoyolda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kaynak: İHA