Osmaniye’de Tünelde Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bulunan Kızlaç Tüneli’nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kızlaç Tüneli’nde meydana geldi. İddiaya göre, tır ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak birbirine girdi. Kazada 5 araçta maddi hasar oluştu.

TRAFİKTE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yaşanan zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, güvenlik önlemleri alınan otoyolda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kaynak: İHA

