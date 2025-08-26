DMM'den 'Makam Araçları' İddialarına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Türkiye’nin makam araçları sayısı 130 bine dayandı' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Türkiye’nin makam araçları sayısı 130 bine dayandı' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Türkiye’nin makam araçları sayısı 130 bine dayandı' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamakta ve tamamen dezenformasyon içermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 adet taşıt bulunmaktadır.

Bu taşıtların büyük çoğunluğu kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz biçimde yürütülmesine tahsis edilmiş hizmet araçlarıdır. Bu çerçevede taşıtların 74 bin 759’u (yüzde 62,42) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 10 bin 225’i (yüzde 8,53) vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinde, 7 bin 186’sı (yüzde 6) tarım ve ormancılık faaliyetlerinde, 7 bin 519’u (yüzde 5,97) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 882’si (yüzde 4,07) adalet hizmetlerinde ve 15 bin 181’i (yüzde 12,67) ise diğer kamu hizmetlerinde kullanılmaktadır.

Makam aracı olarak kullanılabilen taşıt sayısı ise toplam kamu taşıt sayısının yüzde 1,67’sini oluşturmakta olup, bu araçlar vali, kaymakam, genel müdür ve dengi/üstü yöneticilere tahsis edilmiştir. Bu çerçevede 'Türkiye’de 130 bin makam aracı bulunduğu' yönündeki iddialar, mevcut verilerle çelişmekte ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Nitekim Türkiye’nin toplam kamu taşıt varlığı, iddia edilen makam aracı rakamının dahi altında kalmaktadır. Kamuoyunun, resmî kurumların şeffaf biçimde paylaştığı verilere itibar etmesi; gerçeği yansıtmayan, manipülasyon amacı taşıyan iddiaları dikkate almaması büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

