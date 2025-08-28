Arnavutköy'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Arnavutköy’de 6 altı katlı, içerisinde kağıt ve cam fabrikası bulunan binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 05.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak’ta içerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi ile cam fabrikası bulunan 6 katlı binada çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

