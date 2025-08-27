Antalya’da İki Depoda Yangın: Kapkara Dumanlar Gökyüzünü Sardı, İtfaiye Ekipleri Alarma Geçti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Serik ilçesinde iki farklı firmaya ait depolarda çıkan yangın paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde bulunan bir soğuk hava deposunda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan bakliyat deposuna da sıçrayarak etkisini artırdı. Yoğun duman çevre mahallelerden de görüldü.

İTFAİYE MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının büyümemesi için müdahalesini sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının ardından detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA