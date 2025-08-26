İzmir'de Orman Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

İzmir Seferihisar’da orman yangını çıktı, ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalara başladı. 5 uçak, 11 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla alevlere müdahale ediliyor. Sabah saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın, bölgedeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Beyler Mahallesi yakınlarında başladı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Alevlere karşı 5 uçak ve 11 helikopterle havadan müdahale yürütülüyor. Karadan ise 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor.

İtfaiye ekipleri de orman personeline destek vererek yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

KEMALPAŞA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çıkan otluk ve ağaçlık yangını, çevrede paniğe neden oldu. Alevler, yakındaki akaryakıt istasyonu ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabah saat 10.30 sıralarında Bağyurdu Mahallesi yakınlarında, İzmir-Ankara kara yolu kenarında başladı. Otluk ve ağaçlık alanda hızla yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İlk müdahaleyi Turgutlu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler yaptı. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için İzmir’den de takviye ekipler sevk edildi. Arazinin engebeli yapısı nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonunu tehdit etmesi büyük endişe yarattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin istasyona sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Alevlerin akaryakıt istasyonuna ve çevredeki iş yerlerine ulaşmaması olası bir faciayı önledi.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 30 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Türkiye'nin Yangın Bilançosu! Sadece Hafta Sonu 85 YangınTürkiye'nin Yangın Bilançosu! Sadece Hafta Sonu 85 YangınGüncel
Arnavutköy'deki Yangın Mezarlığa Metreler Kala SöndürüldüArnavutköy'deki Yangın Mezarlığa Metreler Kala SöndürüldüGüncel

Kaynak: İHA

İzmir Orman yangınları
