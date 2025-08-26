Banka Yöneticisinden Çocuğa Zincirleme İstismar Skandalı! Bankaya Tepkiler Çığ Gibi

İğrenç olayın adresi İstanbul oldu. Kadıköy’de, özel bir bankada üst düzey pozisyonda görev yapan bir yönetici, akrabasının 9 yaşındaki kız çocuğuna yönelik tekrar eden istismar eylemleri nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Banka Yöneticisinden Çocuğa Zincirleme İstismar Skandalı! Bankaya Tepkiler Çığ Gibi
Türkiye'de hizmet veren özel bir bankada üst düzey görevde bulunan Bülent S., Kadıköy'de bir akrabasının 9 yaşındaki kızına yönelik "zincirleme cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre mahkeme, mağdurun ifadesinin "tutarlı" olduğunu belirterek, "olaylar sistematik ve bilinçli şekilde işlenmiş" değerlendirmesinde bulundu. Mağdur D.A., ifadesinde sanığın kendisini tekrar tekrar yalnız yakaladığını, kapalı alanlarda fiziksel temasta bulunduğunu ve korkutucu sözlerle tehdit ettiğini dile getirdi.

ZİNCİRLEME SUÇ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Gerekçeli kararda, sanığın benzer eylemleri defalarca gerçekleştirdiği, istismarın süreklilik arz ettiği ve çocuğun kişisel sınırlarının bilinçli şekilde ihlal edildiği açıkça ifade edildi. Mahkeme, olayların tek seferlik olmadığını, mağdurun ifadeleri ile tanık anlatımları doğrultusunda "zincirleme suç" kapsamında değerlendirme yaptı.

İFADE MANTIKLI VE ÇELİŞKİSİZ BULUNDU

D.A.'nın yaşadıkları, annesi T.E. tarafından ancak terapi süreciyle öğrenilebildi. Psikolojik değerlendirme raporunda, çocuğun anlatımlarının herhangi bir yönlendirme ya da dış etkiden uzak olduğu ve duygusal etkilerini içtenlikle aktardığı belirtildi. Kararda ayrıca D.A.’nın anlatımının yaşına uygun, mantıklı ve çelişkisiz olduğuna dikkat çekildi.

Mahkeme gerekçeli kararında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Mağdurun beyanları olay sıralaması, detay ve duygusal aktarım açısından gerçeğe uygundur. Ezberletilmiş ya da yönlendirilmiş izlenimi yoktur. Sanığın savunması ise çelişkili ve ikna edici olmaktan uzaktır."

10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yargılamanın ardından sanığa 10 yıl hapis cezası verildi ve bu cezada herhangi bir indirim ya da erteleme uygulanmadı. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

BANKAYA PEŞ PEŞE TEPKİ

Bülent S.'nin, yargılama süresince bankadaki görevini sürdürüp sürdürmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu nasıl suskunluk?" diyerek hem bankaya tepki gösterdi.

Kaynak: Sabah

