Evde Yalnız Kalan Küçük Çocuk Camdan Düştü

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, annesi işe giden 4 yaşındaki çocuk evde yalnız kaldığı sırada balkondan düşerek yaralandı. Korku dolu anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi işe gittikten sonra evde yalnız kalan küçük çocuk, pencereye çıkarak balkondan sarktı. Dengesini kaybeden çocuk birinci kattan beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören komşular ve yoldan geçen vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun balkondan düştüğü ve bu sırada sokakta bulunan bir kadının çığlık atarak yardıma koştuğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca çevredeki esnaf ve vatandaşların da çocuğun yanına geldiği anlar yer aldı.

