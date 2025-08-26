Malazgirt Zaferi Kutlamalarına Gidiyorlardı! Minibüs Şarampole Uçtu: Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muş’un Bulanık ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere yola çıkanları taşıyan bir minibüs, korkunç bir kazaya karıştı. Bugün saat 10.00 sıralarında, Bulanık ilçe çıkışında meydana gelen kazada, minibüs sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü dahil 10 kişi yaralandı; bir yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine hızla AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan bir kişinin durumunun kritik olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: DHA