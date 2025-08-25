Arnavutköy'deki Yangın Mezarlığa Metreler Kala Söndürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Arnavutköy’ün İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda, akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve yaklaşık 3 bin metrekarelik alana ulaştı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine Arnavutköy İtfaiyesi’ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

MEZARLIĞA YAKINLAŞTI, KORKULAN OLMADI

Ormanlık alanın hemen yanında bulunan Asri Mezarlık nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın mezarlığa ulaşmadan söndürülürken, bölgede itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA