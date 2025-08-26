Ankara'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın, mahalle sakinlerinde korku ve paniğe neden oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Gece yarısı Demetevler Mahallesi’nde bulunan apartmanın 3’üncü katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevlerin pencereden yükselmesi çevrede paniğe yol açarken, bina sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerini tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı ve binada biriken duman tahliye edildi.

Olayda yaralanan olmazken, apartmanın üst katlarında bazı dairelerde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA