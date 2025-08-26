Diyarbakır’da Sokak Ortasında Kanlı Çatışma: 2 Ölü, 5 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü. Gece yarısı yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi’nde otomobilleriyle karşılaşan gruplar, araçlarından inerek birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Sokakta peş peşe patlayan silah sesleri büyük panik yaratırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurşunların hedefi olan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan topladı. Çatışmaya karışan tarafların otomobilleri kurşun yağmuruna tutulurken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.