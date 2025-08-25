Yalova’da Silahlı Kavga: Tartıştığı Kişiyi Vuran Zanlı Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 22 Ağustos’ta Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle karşı karşıya gelen Çağatay Akgün (37) ve Mehmet Emin T. (24) arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet Emin T., yanında bulunan tabancayla Akgün’e ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tabancayla vurulan Çağatay Akgün ağır yaralanırken, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Şüpheli Mehmet Emin T., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Zanlının daha önce de birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA