Yalova’da Silahlı Kavga: Tartıştığı Kişiyi Vuran Zanlı Tutuklandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Tabancayla bir kişiyi vurarak öldüren şüpheli, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yalova’da Silahlı Kavga: Tartıştığı Kişiyi Vuran Zanlı Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 22 Ağustos’ta Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle karşı karşıya gelen Çağatay Akgün (37) ve Mehmet Emin T. (24) arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet Emin T., yanında bulunan tabancayla Akgün’e ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tabancayla vurulan Çağatay Akgün ağır yaralanırken, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Şüpheli Mehmet Emin T., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Zanlının daha önce de birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin Yangın Bilançosu! Sadece Hafta Sonu 85 YangınTürkiye'nin Yangın Bilançosu! Sadece Hafta Sonu 85 YangınGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yalova
Muğla'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu! 3 Gözaltı Muğla'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu! 3 Gözaltı
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir Sındırgı Depremi Sonrası İsyan Etti: 'Bizde On Binler Öldü!' Naci Görür İsyan Etti: Bizde On Binler Öldü, Yeter Artık!
Edirne Sınır Kapılarında Uyuşturucu Operasyonu! Yaklaşık 70 Kilo Ele Geçirildi Edirne Sınır Kapılarında Uyuşturucu Operasyonu! Yaklaşık 70 Kilo Ele Geçirildi
Milyonlarca Kullanıcısı Bulunuyordu: Canlı Görüntülü Görüşme Uygulamasına Türkiye’den Erişim Engeli Milyonlarca Kullanıcısı Vardı! Türkiye'de Engellendi
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi
Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak 30 Ağustos'ta 3 Şehirde Ulaşım Ücretsiz
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Araç Sahipleri Dikkat: Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim! İşte 25 Ağustos 2025 Güncel Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim