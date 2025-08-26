Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaat konteynerinin üstünde ceset bulundu. Hayatını kaybeden kişinin, aynı inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi olduğu öğrenildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir inşaat alanında konteynerin üstünde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Dalyan Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Konteynerin üstünde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin inşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur olduğu belirlendi. İlk değerlendirmelere göre Çur’un vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Çur’un cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

