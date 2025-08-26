Polis ve Savcı Kılığında 15 Milyonluk Vurgun! 6 Kişi Tutuklandı

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 kişi tutuklandı.

Çorum merkezli olarak İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, aradıkları kişilere "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti, gizli bir operasyon yürütülüyor" gibi ifadelerle korku ve panik yaratarak, vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

HESAPLARINA EL KONULDU

İddialara göre şüpheliler bu yöntemle yaklaşık 15 milyon liralık haksız kazanç elde etti. Operasyon sonucunda birçok dijital materyal, telefon ve banka hesap hareketlerine de el konuldu.

Çorum Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkarılan 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşlara benzer durumlarla karşılaştıklarında hiçbir kamu görevlisinin para ya da değerli eşya talep etmeyeceğini vurgulayarak, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

