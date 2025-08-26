Boşandığı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı
Manisa'dan Kayseri’ye gelen Ufuk A., boşandığı eşi Hatice C.’yi bıçakla ağır yaraladı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.
Manisa’da yaşayan Ufuk A., Kayseri’de Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta oturan boşandığı eşi Hatice C.’nin evine geldi.
Ufuk A. tartıştığı Hatice C.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hatice C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Ufuk A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
