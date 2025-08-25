Kocaeli'de Kadın Cinayeti! Eşini Katletti, İntihara Kalkıştı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla kendini vurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Hisar Sitesi'nde bir daireden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Sevgün U'nun kocası tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
KENDİSİ DE AĞIR YARALI
Eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cengiz U'nun hayati tehlikesinin sürdüğü, çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.