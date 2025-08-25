Bakan Yerlikaya Duyurdu... O Sapık Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 yaşındaki kızına ve parktaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya Duyurdu... O Sapık Yakalandı!
Sosyal medyadan 9 yaşındaki kızına ve parktaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şüpheli, infiale neden oldu. Görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu şahsın yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

"Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır."

Taciz Zinciri Büyüyor… İfşalar Peş Peşe Geldi, Aslıhan Gürbüz Sessizliği Bozdu

Asansörde Mide Bulandıran Taciz! Çığlık Çığlığa Yardım İstedi

