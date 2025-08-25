Bakan Yerlikaya Duyurdu... O Sapık Yakalandı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyadan 9 yaşındaki kızına ve parktaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden şüpheli, infiale neden oldu. Görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu şahsın yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

"Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi