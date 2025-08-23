Taciz Zinciri Büyüyor… İfşalar Peş Peşe Geldi, Aslıhan Gürbüz Sessizliği Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son günlerde sanat ve magazin camiası, peş peşe gündeme gelen taciz ve ifşa iddialarıyla çalkalanıyor. İlk olarak bir fotoğrafçının mesajlarının ifşa edilmesiyle başlayan süreç, kısa sürede oyunculara kadar uzandı.

MESUT ADLİN'E YÖNELİK İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Gündemin ilk isimlerinden biri ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin oldu. Küçük yaşta bir bireyle mesajlaştığı iddia edilen Adlin'in yazışmaları sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Adlin, “Karşımdaki kişinin yaşını öğrendiğimde sohbeti kesip takipten çıkıyorum. Bu kısım özellikle kesilmiş” sözleriyle kendini savundu.

Adlin’in yakın çevresinden de açıklamalar geldi. Arkadaşı Tolga Akış, iddialarla ilgili sessiz kalmayarak şu sözleri paylaştı: "Sektörün tümüyle bir şekilde iletişim halindeyiz ama hiç kimsenin yanlışını savunacak değiliz."

Tayanç Ayaydın

BİR İFŞA DA DOĞA LARA AKKAYA’DAN

İddiaları gündeme getiren bir diğer isim ise oyuncu Tayanç Ayaydın oldu. Oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisinin setinde meslektaşı Ayaydın tarafından tacize uğradığını iddia etti.

Doğa Lara Akkaya

2021'E DAYANAN BİR BAŞKA İDDİA

Bir başka ifşa paylaşımı da oyuncu Aslıhan Gürbüz'den geldi. Gürbüz, “2021 yılından bir ifşa arkadaşımdan geliyor” diyerek oyuncu Gizem Güçlü’nün yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Ertunç Uygun

Gizem Güçlü'nün açıklaması şöyleydi:

"Kanıtlar doğrultusunda, 10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan 2 yıl önce şikayetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Aslıhan Gürbüz

ASLIHAN GÜRBÜZ'DEN KADINLARA ÇAĞRI

Gürbüz, iddialar karşısında sessiz kalanlara tepkisini dile getirerek kadınlara açık destek sundu. Sosyal medya paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana yazın ve bu durum değişsin"

“Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur elbet ama mevzu hassas arkadaşım. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı”

Oyuncu ayrıca, bazı isimlerin yıllardır kadın hakları temalı söylemlerle öne çıkmasına rağmen şimdi sessiz kalmalarını eleştirdi. "Sanki hep bu konularda kadınların yanında olmuşlar gibi davranıyorlar" sözleriyle tutumlara dikkat çekti.

