Metin Şentürk'ten Kardeşine Son Veda! Bayram Şentürk Toğrağa Verildi

Sanatçı Metin Şentürk’ün kardeşi Bayram Şentürk, yaşamını yitirdi. Bayram Şentürk, Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçı Metin Şentürk, taziyeleri cami avlusunda kabul etti; cenazeye sanatçının ailesi, yakın çevresi ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ACI HABERİ BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Vefatı sosyal medya üzerinden duyuran Metin Şentürk, “Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” ifadelerine yer verdi. Daha önce yaptığı paylaşımda da, “Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun" demişti.

Kaynak: DHA