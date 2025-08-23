Gülşen'in Paylaşımına Tepki Yağdı

Magazin dünyasındaki taciz iddiaları sosyal medya gündemine yerleşirken, şarkıcı Gülşen, fotoğrafçısı Mesut Adlin'e yönelik taciz iddiası sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gülşen'in açıklamasına tepki yağdı.

Eğlence ve televizyon dünyasındaki taciz iddiaları sosyal medya gündeminden düşmezken, bunlardan biri de ünlülerin fotoğrafçısı diye bilinen Mesut Adlin hakkındaki taciz iddialarıydı. Olay sonrası Manifest grubu, Adlin ile yollarını ayırdığını açıklarken, şarkıcı Gülşen'den ise olayla ilgili tartışma yaratan bir açıklama geldi.

Mesut Adlin ile çalışan sanatçılardan olan ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur. O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için" dedi.

'SÖZLERİM ÇARPITILIYOR'

Mesut Adlin'den bahsettiği düşünülen bu açıklamaya tepki yağarken, Gülşen, tepkilerin ardından başka paylaşımlar da yaptı. Şarkıcı, yaptığı paylaşımlar da açıklamaların kiminle alakalı olduğunu insanların bilmediğini ve sözlerinin farklı yere çarptırıldığını savundu. Gülşen, mağdur olan herkesin yanında olacağını ifade etti.

