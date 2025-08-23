Konser Çıkışı Vurulmuştu: Çakal'dan İlk Kare Geldi

Konser çıkışında bacağından vurularak hastanete kaldırılan rapçi Çakal'dan ilk kare geldi. Çakal sağlık durumundaki son durumu da paylaştı.

Konser Çıkışı Vurulmuştu: Çakal'dan İlk Kare Geldi
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde, sahne alan rapçi ‘Çakal’ konserin ardından havalı tüfekle yaralandı. Çakal’dan ilk kareler geldi.

Bacağından vurulan Çakal, apar topar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın faili olduğu belirlenen F.D.’yi 1 saat içinde yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet havalı tüfek ve 67 adet havalı tüfek saçması ele geçirildi.

"Lütfen", "Pişman", "Mahvettim", “İmdat" gibi şarkılarıyla kendinden söz ettiren Çakal, hastaneden fotoğraf paylaşarak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çakal, "Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek" diyen Çakal, "Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil” dedi.

Çakal, “Türkiye'de başlayan bu yolculuğu, globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle, saygıyla…" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

EBO'DAN ZİYARET

Çakal'ın yakın arkadaşı, Ebo olarak tanınan İbrahim Tilaver de saldırı sonrası ünlü ismi hastanede ziyaret etti.

