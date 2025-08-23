Prens Harry Hayatının Şokunu Yaşıyor! 'Meghan'ın Herkesten Sakladığı Çocuğu Ortaya Çıktı'

Kraliyet ailesinden ayrıldıklarından beri isimleri birçok skandalla gündeme gelen Prens Harry ve eşi Meghan Markle hakkında gündemi sallayan bir iddia ortaya atıldı. Harry'nin aslında Markle'ın üçüncü eşi olduğu ve Markle bu evlilikten bir kız çocuğu olduğu öne sürüldü.

Ocak 2020'de İngiltere kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran Prens Harry ve eşi Meghan Markle, evlendikleri günden beri gündemden düşmüyor. 2016 yılının sonlarında Prens Harry ile birlikte olduğu ortaya çıkınca hayatı dikkatle mercek altına alınan oyuncunun geçmişi İngiltere'de tartışma konusu olmuştu.

O dönem Suits dizisinde rol alan ancak evlilikle mesleğini bırakan Meghan Markle'ın melez olması ve daha önce bir evlilik yapmış olması kraliyet geleneklerine aykırı olduğu için çok konuşulmuştu. Muhafazakar çevreler bu sebeple Meghan Markle'ın evlilik yoluyla kraliyet ailesine katılmasını dahi eleştirmişti.

PRENS ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ Mİ?

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra da kraliyet ailesi aleyhinde açıklamalar yaparak tepki çeken çift hakkında ortaya atılan son iddia da yine dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Meghan Markle hakkında söylenenler sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Meghan Markle'ın Kanadalı film yapımcısı Trevor Engelson ile 2011'de yaptığı evlilik dışında bir kez daha evlendiği iddia edildi. Markle'ın Engelson'dan önce ABD'li avukat Joseph Goldberg Giuliano ile evlendiği öne sürüldü. Bunun yanında Markle'ın gizli gizli büyüttüğü bir kız çocuğu olduğu iddiası da gündemi salladı.

Bu iddia, pek çok kişi tarafından inandırıcı bulunmasa da, söz konusu "ilk eşin" adının açıkça dile getirilmesi bu iddianın inandırıcı olduğu şeklinde yorumlara da sebep oldu.

