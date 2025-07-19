Prens William ve Kate Middleton Harekete Geçti: 30 Yıllık Kraliyet Kuralını Yıkabilecekler mi?

Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton, İngiltere kraliyet ailesinin 30 yıllık bir kuralını oğulları Prens George için aşmaya çalışıyor. Kraliyet çifti, meseleyi halledememeleri durumunda ise Kral Charles'tan özel izin isteyebilir.

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Prens William ve Kate Middleton Harekete Geçti: 30 Yıllık Kraliyet Kuralını Yıkabilecekler mi?
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Yıllardır evlilikleri, ayrılıkları, skandalları ve ilginç kurallarıyla magazin gündeminden düşmeyen İngiliz kraliyet ailesi, şimdi de Birleşik Krallık tahtının varisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın yıkmaya çalıştığı kuralla gündeme geldi. Kraliyet çifti, 30 yıldır yürürlükte olan bir kuralı değiştirmeye çalışıyor.

Kraliyet ailesinin kuralına göre, 12 yaşını geçen hanedan üyelerinin birlikte seyahat etmesi yasak. Bu kural, olası bir kazaya karşı hanedanın soyunun kurumasını önlemeyi amaçlıyor. Ancak Prens William ve Kate Middleton bu kuralın gereksiz olduğunu düşünüyor.

Prens William ve Kate Middleton Harekete Geçti: 30 Yıllık Kraliyet Kuralını Yıkabilecekler mi? - Resim : 1

KRAL'DAN ÖZEL İZİN İSTEYEBİLİRLER

Henüz net bir karar verilmese de William ve Kate, hep birlikte aynı uçağa binmeleri için Kral Charles'tan özel izin isteyebilir. Ancak çiftin daha küçük olan çocukları Prenses Charlotte ve Prens Louis'i büyütürken de aynı sorunla karşılaşmak istemediği biliniyor.

Çiftin bu zamana kadar çocuklarını olabildiğince normal bir şekilde büyütmeye çalıştığı, kraliyet ailesinin getirdiği ilginç formalitelerden olabildiğince uzak tutmaya çalıştığı ve bunun böyle devam etmesini istedikleri ifade ediliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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