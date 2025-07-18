Coldplay Konserinde Patlayan Yasak Aşk Skandalına Havayolu Şirketi de Dahil Oldu! Ryanair'in Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

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Tüm dünyada sosyal medya kullanıcıları, dünden beri tek bir konuyu konuşuyor. Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Coldplay'in Boston konserinde patlayan yasak aşk skandalı... Konserde birbirine sarılan bir çifte odaklanan kamera, onların bu anlarını stadyumdaki dev ekrana yansıttı. Ancak çift aniden panikleyerek saklanmaya çalıştı. Hatta Coldplay'in bu durumu gören solisti Chris Martin de "Ya yasak ilişki yaşıyorsunuz ya da çok utangaçsınız" yorumunu yaptı.

Ve Chris Martin haklı çıktı. Konserde görüntülenen ikilinin, 1,3 milyar dolarlık Astronomer şirketinin evli CEO'su Andy Byron ve şirketin yine evli olduğu iddia edilen insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Olay sosyal medyada infial yaratırken, herkes bu yasak aşk skandalını konuşmaya başladı.

UÇAK FİRMASI DA DAHİL OLDU

Megan Kerrigan ile evli ve iki çocuk sahibi olan Andy Byron'ın New York’ta yaşadığı öğrenilirken, bazı kaynaklar çiftin skandalın ardından şimdiden boşanma aşamasına geldiğini iddia etti. Ancak bu üzücü hadise yerinde sosyal medya kullanıcıları daha çok olayla ilgili mizahi paylaşımlar yaptı.

Birçok kullanıcı "Saklanmasalardı şu anda dünya gündemine oturmuş olmazlardı", "Dostum eşini aldatıyorsan stadyum konserine gitmezsin" gibi yorumlar yaptı. Bu konuya İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair bile dahil oldu. Rastgele koltuk atama sistemi nedeniyle ekstra ücret ödemeyen bir çiftin yan yana oturamadığı uçaklara sahip olan şirket, "Ryanair ve Coldplay çiftleri ayırmada ortak" şeklinde bir paylaşım yaptı.