Bunca Zaman Mutluluk Oyunu Oynadı, Acı Gerçek Ortaya Çıktı! Kate Middleton Artık Yalanlarla Yaşamayacak

Geçtiğimiz yıl yaşadığı ağır hastalıktan sonra iyileştiğini açıklayan ve yüzünde güller açan Galler Prensesi Kate Middleton'ın bunca zaman bir mutluluk oyunu oynadığı ortaya çıktı. Kate Middleton, artık gerçeğiyle yüzleşip buna göre hareket etmeye karar verdi.

Bunca Zaman Mutluluk Oyunu Oynadı, Acı Gerçek Ortaya Çıktı! Kate Middleton Artık Yalanlarla Yaşamayacak
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İngiltere kraliyet ailesi son yıllarda Prens Harry'nin imza attığı skandallar, Prens Philip'in ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ile Kral III. Charles'ın kansere yakalanması gibi peş peşe birçok acı yaşadı. Bunlar arasında çoğu insanı en çok üzen olay ise, hem çok genç olduğu hem de çok sevildiği için Galler Prensesi Kate Middleton'ın başına gelenler oldu.

Geçen yıl karın bölgesinden bir operasyon geçireceğini söyleyip sırra kadem basan Prenses'e ne olduğu tüm dünyada gündem olurken, halkın sorgulamaları ve çeşitli spekülasyonların artması sonrasında Kate Middleton, kansere yakalandığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü kamuoyuna duyurdu. Tedavinin ardından bir süre dinlenip yeniden kamuoyu karşısına çıkan ve sürekli gülümseyen Prenses'in iyileşmesi herkesi mutlu ederken, aslında hala ciddi sıkıntı çektiği ortaya çıktı.

Bunca Zaman Mutluluk Oyunu Oynadı, Acı Gerçek Ortaya Çıktı! Kate Middleton Artık Yalanlarla Yaşamayacak - Resim : 1

'İYİLEŞMESİ YILLAR SÜREBİLİR'

Kısa süre önce katılacağı bir etkinliği son anda iptal eden Kate Middleton’ın, kanseri ve kemoterapi sürecini sanılandan çok daha ağır geçirdiği ve ölüme çok yaklaştığı öğrenildi. İngiliz basınına göre ismini açıklamayan bir kraliyet uzmanı, Prenses'in durumunun ciddiyetini işaret ederek “Artık onun iyileşmesinden bahsediliyor olması bile büyük bir şans. İyileşmesi yıllar sürebilir” yorumunu paylaştı.

Yüzündeki gülümsemesini düşürmeden görevlerine devam eden Kate Middleton'ın, durumunun ciddiyetini kabul ederek artık kendine öncelik verme kararı aldığı belirtildi. Prenses'in, okulları kapanan çocuklarını da alıp yaz tatilinin büyük bir kısmını ailenin Norfolk'taki Sandringham Malikanesi'nde geçireceği öğrenildi.

Bunca Zaman Mutluluk Oyunu Oynadı, Acı Gerçek Ortaya Çıktı! Kate Middleton Artık Yalanlarla Yaşamayacak - Resim : 2

Kate Middleton’ın artık ayda en fazla 3 etkinliğe katılacağı ve kendisini yormadan, çok önemli gördüğü programlarda yer alacağı aktarıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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