Vefat Eden Kişinin Kıyafetleri Neden Dağıtılır? Duyunca Çok Mantıklı Diyeceksiniz

Ölen birinin kıyafetleri neden başkalarına verilir? Yalnızca ihtiyaç sahiplerini sevindirmekle kalmıyor… Bu kadim gelenek aslında ruhlar, dualar ve iyilikle örülü derin bir anlam taşıyor.

Vefat Eden Kişinin Kıyafetleri Neden Dağıtılır? Duyunca Çok Mantıklı Diyeceksiniz
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Toplumda uzun yıllardır sürdürülen ve hemen her cenazenin ardından uygulanan bir gelenek olan ölen kişinin kıyafetlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının nedeni ortaya çıktı. Bu sade ama anlam yüklü uygulamanın ardında hem dini hem de kültürel açıdan güçlü bir miras yatıyor.

SADECE YARDIM DEĞİL, MANEVİ BİR BAĞ

Vefat eden bir kişinin eşyalarının özellikle de kullanılabilir durumdaki kıyafetlerinin başkalarına verilmesi, İslam inancında “sadaka” niteliği taşır. Bu bağışlar, hem ölen kişinin ruhuna hayır duaların ulaşmasını sağlar hem de hayatta kalanlara manevi bir huzur verir.

"SADAKA-İ CARİYE" ANLAYIŞINA DAYANIYOR

Bu gelenek, İslam’daki “sadaka-i cariye” kavramıyla örtüşür. Yani kişinin öldükten sonra bile sevap kazanmasına vesile olacak iyi işler arasında sayılır. Kıyafetlerin ve eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaşması, hem hayır duası getirir hem de merhumun amel defterine iyilik olarak yazılır.

YAS SÜRECİNDE PAYLAŞIMIN BİR PARÇASI

Ayrıca bu uygulama, yas tutan aile bireyleri için de bir tür duygusal rahatlama anlamına gelir. Vefat edenin eşyalarının başkalarının işine yaraması, geride kalanlar için bir anlamda teselli olur. Bu paylaşım, yas sürecinde iyileştirici bir rol oynar.

YARDIM KURULUŞLARIYLA DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Günümüzde birçok aile bu geleneği sürdürmeye devam ederken, bazıları da eşyaları yardım derneklerine veya ihtiyaç sahiplerine ulaştıran kuruluşlara bağışlamayı tercih ediyor. Böylece hem dini vecibeler yerine getiriliyor hem de toplumsal dayanışma desteklenmiş oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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