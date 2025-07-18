Kubilay Aka’dan Sosyal Medyayı Sallayan 'Köfte' Paylaşımı: Sevgilisi de Kayıtsız Kalmadı
Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın sosyal medyada üstsüz bir şekilde köfte yaparken paylaştığı kareler olay yarattı. Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ın esprili yorumu da hayranların ilgisini çekti.
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Ünlü oyuncu Kubilay Aka, bu kez rol aldığı projeler ya da aşk hayatıyla değil, sosyal medyada yaptığı üstsüz mutfak paylaşımıyla gündeme geldi. Karın kaslarını sergileyerek köfte yoğurduğu anları takipçileriyle paylaşan Aka, kısa sürede büyük ilgi topladı.
Instagram hesabında 2,5 milyon takipçiye sahip olan Aka, köfte yaptığı kareye “Köftede tek rakibim annem.” notunu düştü.
SEVGİLİSİNDEN YORUM GELDİ
Oyuncunun sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da paylaşıma kayıtsız kalmadı. Sancaktutan, “Köfteci Kubi diyeceksiniz.” yorumunu yaptı.
İLİŞKİLERİ DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın ilişkisi bir süredir magazin gündeminde yer alıyor. Yaklaşık 9 aydır birlikte olan çift, aşklarını zaman zaman sosyal medyaya da taşıyor.