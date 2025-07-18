Kubilay Aka’dan Sosyal Medyayı Sallayan 'Köfte' Paylaşımı: Sevgilisi de Kayıtsız Kalmadı

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın sosyal medyada üstsüz bir şekilde köfte yaparken paylaştığı kareler olay yarattı. Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ın esprili yorumu da hayranların ilgisini çekti.

Esma Karayel Esma Karayel
Kubilay Aka’dan Sosyal Medyayı Sallayan 'Köfte' Paylaşımı: Sevgilisi de Kayıtsız Kalmadı
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Ünlü oyuncu Kubilay Aka, bu kez rol aldığı projeler ya da aşk hayatıyla değil, sosyal medyada yaptığı üstsüz mutfak paylaşımıyla gündeme geldi. Karın kaslarını sergileyerek köfte yoğurduğu anları takipçileriyle paylaşan Aka, kısa sürede büyük ilgi topladı.

Instagram hesabında 2,5 milyon takipçiye sahip olan Aka, köfte yaptığı kareye “Köftede tek rakibim annem.” notunu düştü.

Kubilay Aka’dan Sosyal Medyayı Sallayan 'Köfte' Paylaşımı: Sevgilisi de Kayıtsız Kalmadı - Resim : 1

SEVGİLİSİNDEN YORUM GELDİ

Oyuncunun sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da paylaşıma kayıtsız kalmadı. Sancaktutan, “Köfteci Kubi diyeceksiniz.” yorumunu yaptı.

İLİŞKİLERİ DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın ilişkisi bir süredir magazin gündeminde yer alıyor. Yaklaşık 9 aydır birlikte olan çift, aşklarını zaman zaman sosyal medyaya da taşıyor.

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