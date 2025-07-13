Kraliyet Ailesinde Barış Zirvesi: Kral Charles ve Prens Harry Savaş Baltalarını Gömüyor mu?

Prens Harry ile evlendikten sonra İngiliz kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan Dük Harry ve Düşes Meghan ile kraliyet ailesi arasında barışma görüşmeleri başladığı ortaya çıktı.

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Kraliyet Ailesinde Barış Zirvesi: Kral Charles ve Prens Harry Savaş Baltalarını Gömüyor mu?
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Ocak 2020'de kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilerek ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve eşi Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibeth ile sakin bir hayat süreceklerini açıklasa da, gittikleri günden beri devamlı kraliyet ailesiyle ilgili skandal açıklamalarda bulunarak magazin gündeminden düşmüyor.

Prens Harry'nin ayrılık kararından pişman olduğu ve ailesiyle barışmak istediği söylenirken, son olarak İngiliz basınından Mail on Sunday, çarpıcı bir iddia kaleme aldı. Harry ve Meghan'ın aileyle barışma sürecinde olduğu, hatta Kral III. Charles ve Prens Harry'nin üst düzey yardımcılarının "gizli bir barış zirvesi" düzenlediği ifade edildi.

Kraliyet Ailesinde Barış Zirvesi: Kral Charles ve Prens Harry Savaş Baltalarını Gömüyor mu? - Resim : 1

ANLAŞMAZLIK BİTSİN İSTİYORLAR

İngiltere'nin başkenti Londra'da sadece üyelerin gidebildiği bir kulüpte gerçekleşen zirvede Harry'i temsilen iletişim müdürü Meredith Maines ve Kral Charles'ın iletişim müdürü Tobyn Andreae yer aldı. Zeytin dalını ilk kimin uzattığı henüz bilinmezken, aralarındaki anlaşmazlığın sona ermesinin, iki tarafın da dileği olduğu bildirildi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, "Önlerinde uzun bir yol var ama iletişim kanalları yıllar sonra ilk kez açıldı. Resmi bir ajanda yoktu, sadece beraber içki içtiler. Her iki tarafın da konuşmak istediği konular var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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