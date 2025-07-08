Kan Donduran Liste! Teröristlerin Yeni Hedefi Prens Harry ve Ailesi...

Eşi Meghan Markle ile birlikte 5 yıl önce kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. "Güvenlik endişesi" nedeniyle ailesinin asla İngiltere'ye götürmeyeceğini söyleyen Harry'nin, bu kararı için haklı sebepleri olduğu öğrenildi...

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Kan Donduran Liste! Teröristlerin Yeni Hedefi Prens Harry ve Ailesi...
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Ocak 2020'de "yaşadıkları medya baskısına dayanamadıklarını" açıklayarak İngiltere kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, ülkeyi de terk ederek önce Kanada, ardından da ABD'de yaşamaya başladı. Kraliyet ailesine veda etmelerinin hemen ardından onlarla ilgili özel bilgiler paylaşmaları İngiltere'de tepki çeken ikili, artık sadece sansasyonel açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Ciddi prestij kaybettiğini düşünen Prens Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılma kararından pişman olduğu iddia edilirken, şu andaki en büyük endişesinin ise güvenlikle alakalı olduğu söyleniyor. Daha önce İngiltere'de ailesi için ödeneği devlet tarafından karşılanan koruma talebinde bulunan Harry, talebi reddedilince açtığı davayı da kaybetti.

Kan Donduran Liste! Teröristlerin Yeni Hedefi Prens Harry ve Ailesi... - Resim : 1

İSİMLERİ TERÖRİSTLERİN LİSTESİNDE

Bir güvenlik uzmanı, ailesi için güvenli olmadığını söyleyerek onları İngiltere'ye getirmeyeceğini açıklayan Prens Harry'nin eşi Meghan ve çocuklarının isimlerinin teröristlerin iletişim kurduğu tüm web kanallarında ve şifreli kanallarda olduğunu bildirdi. Bunun yanında aileye "takıntılı" birçok insanın da kendileri için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Güvenlik uzmanı, Harry ve ailesinin güvenlik durumuna tehdit konusunda şu anda bir "kırmızı alarm" olduğunu söyledi. Bazı "radikal grupların" aileye silahlı ihtimali de olmak üzere pek çok şekilde saldırı düzenleyebileceği ileri sürüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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