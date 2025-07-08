Sinan Akçıl ve Ece Erken Aşkı Bitti! İki İsimden Art Arda Paylaşım Geldi

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Son zamanlarda magazin dünyasında gündemden düşmeyen bir aşk yaşanmış, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile sunucu Ece Erken’in birlikteliği ortaya çıkmıştı. İkili geçtiğimiz hafta Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmiş ve bu kareler sosyal medyada gündem olmuştu.

Özellikle Ece Erken’in, yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu Akçıl’ın "Her Şey Güzel Olacak" şarkısının nakaratını paylaşması dikkat çekmişti: “Her şey güzel olacak senle olunca... Söyleme bana aşka doyunca... Yalnız benim ol ömrün boyunca... Her şeyin farklı.”

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bununla beraber, yıllar önce Akçıl’ın Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde Erken’in şarkıcıya “Enişte” diye hitap ettiği eski görüntüler de gündeme geldi. Bu durum üzerine eleştirilere yanıt veren Sinan Akçıl, sevgilisini şu sözlerle savunmuştu: “Hiç arkadaşlık yapmayan, hayatı boyunca belki bir kez görüşmüş olan hem de 10 sene önce, birbirinin arkadaşı mı acaba? Ne evlilik yapmışım, zamanında hiç duymadığım dostluklar çıktı ortaya... Ayakları üstünde tek başına duran dev gibi milyonlarca kadına da salça olmayı bırakın.”

'BIRAKIN DA MUTLU OLAYIM' DEMİŞTİ

İkilinin birlikteliği ilk olarak, Ece Erken’in Akçıl’la birlikte olduğu ancak şarkıcının yüzünü kapattığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmasıyla duyulmuştu. Eleştirilerin ardından çift, ilişkilerini kamuoyuna açıklamıştı. Ece Erken, gelen tepkilere ise şu ifadelerle cevap verdi: “Dediniz ki üzer, zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... Üç yıl oldu bunun zamanı nedir, var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi, hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım” dedi. Erken’in, Akçıl’ın kardeşiyle dans ettiği videoyu da paylaşması, “Aileye girdi” yorumlarını beraberinde getirmişti.

SİNAN AKÇIL'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Ancak bu sürpriz aşk uzun ömürlü olmadı. Son olarak çiftin Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bırakması, ayrılık söylentilerini güçlendirdi. Kısa sürede, ilişkinin sona erdiği netlik kazandı. İlk açıklama Sinan Akçıl’dan geldi. Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında şu sözleri kullandı: "İlişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar, Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor bu 1- 2 aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. Ona enişteci diyerek "yalan" söyleyen gerizekalılar, "iftira" atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın, çünkü bu en başta müthiş "anne"yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım. Başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim. Rusların güzel bir sözü vardır; ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun "dedikodu cesaret istemez."

'YAŞASIN SAKİNLİK'

Akçıl’ın açıklamasının ardından Ece Erken de duygularını paylaştı: ''Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik''

Öte yandan, ayrılığın arkasındaki kesin sebep henüz netlik kazanmış değil.