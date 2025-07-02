Magazin Dünyasında 'Sinan Akçıl' Fırtınası! Ece Erken Ateş Püskürdü: 'Bırakın Mutlu Olayım'

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2021 yılında büyük bir aşkla evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu 2022 yılında bir saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, kısa süre önce ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile görüntülenmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Akçıl’la birlikte görüntülendikten sonra sosyal medyada yayılan “enişteci” temalı videoların ardından eleştiri oklarının hedefi olan Erken, uzun süren sessizliğini çarpıcı bir paylaşımla bozdu.

Ece Erken, takipçilerinin ve magazin camiasına tepki gösterdi.

'BIRAKIN MUTLU OLAYIM'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen “eşini çabuk unuttu” eleştirilerine tepki gösteren Ece Erken, şu ifadeleri kullandı: Dediniz ki üzer, zamana bıraktım. ‘Enişteciymiş’ dediniz. Canlı yayında bana yürümüş, iltifat etmiş, ‘Ece’yi çok sevmek yasaklanmalı’ demiş bir sanatçıya mesafe koymuşum… Şaşırdınız. ‘Öleni çabuk unuttun’ dediniz. Üç yıl oldu. Bunun zamanı var mı? Ölçüsü nedir? İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni ne olur. Ben çok mutluyum… En azından şimdilik. Bırakın mutlu olayım.