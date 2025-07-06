Ece Erken'in Başı Yine Takıntılı Hayranıyla Dertte! Bu Sözlerle İsyan Etti: 'Başıma Bir Şey Gelirse Kim Sorumlu?

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Sunucu Ece Erken geçtiğimiz yıllarda kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle Erdal Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle Erdal Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti. Çınar'ın Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilmişti. Ece Erken, Erdal Çınar'ın akıl hastanesine yatırılacağını şu sözlerle açıklamıştı:

'ŞAFAK'IN EN İSTEDİĞİ ŞEYDİ'

"Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar'a Şafak'ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya'nın dahil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme Erdal'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak'ın en istediği şeydi."

'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE KİM SORUMLU?'

2022 yılında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Erken, yaşadığı büyük kaybın ardından 3 yılın sonunda sürpriz bir aşka yelken açtı. Ünlü sunucu kalbini bir süre aşka kapattıktan sonra şarkıcı Sinan Akçıl'a kaptırdı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen ilişki olayının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı ikiliyi tebrik etti. Erdal Çınar ise Ece Erken'i yine rahatsız etmeye başladı.

Ece Erken şu sözlerle sosyal medyadan isyan etti:

"Erdal Çınar denen varlık hapis yattı olmadı, Şafak'la dava açtık olmadı, şizofren teşhisi kondu, yattı çıktı... Siteye kadar evime çalıştığım yere kadar geldi, yeter... Akıl hastanesinde olması gereken, 5 yıldır peşimde olan bu sapık neden hala dışarda? Neden hala bir yaptırımı yok? Başıma bir şey gelirse kim sorumlu?"