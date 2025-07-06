Melek Mosso’dan Boşanma İddialarına Büyük Rest! Bali’de İkinci Balayı… Her Pozu Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yılların popüler şarkıcıları arasında yer alan ünlü şarkıcı Melek Mosso, 2023'te oyuncu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturmuştu. Evliliği ile sık sık gündeme gelen ünlü çiftin kısa süre önce boşanacakları öne sürülmüştü.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mosso iddialara “O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı - koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz" sözleri ile yanıt vermişti.

BALİ'DE İKİNCİ BALAYI

Ünlü çiftten barış sinyalini yansıtan romantik bir tatil karesi geldi. Bali’de aşk tazeleyen çift tüm iddiaları mutluluk pozları ile sonlandırdı.

Havaalanından tatil beldesine helikopterle giden Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, etnik kıyafetlerle bölgeyi gezdi.