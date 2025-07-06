Kansere Yenik Düşmüştü! Hayatını Kaybeden Şimal’in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım

Şarkıcı Şimal’in kaybıyla derin bir üzüntü yaşayan eşi Necati Arıcı, sosyal medya üzerinden birlikte seslendirdikleri Karadeniz türküsünü paylaşarak, "Sözler bitse bile sesin içimde devam ediyor" dedi. Arıcı’nın satırları, takipçilerinin yüreklerini burktu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Kansere Yenik Düşmüştü! Hayatını Kaybeden Şimal’in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım
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Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Şimal, bir süredir verdiği zorlu hastalığa yenik düşmüştü. 2021 yılında meme kanserine yakalanan ve başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlattığını duyuran Şimal, 2024’te yapılan kontrollerde beyninde tümör tespit edilmesiyle yeniden bir mücadeleye girişmişti. Yaklaşık 8 saat süren bir beyin ameliyatıyla sağlığına kavuşmak isteyen sanatçı, 4 Mayıs’ta aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda ışın tedavisi gören Şimal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, 39 yaşında hayata veda etti.

Kansere Yenik Düşmüştü! Hayatını Kaybeden Şimal’in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım - Resim : 1

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Genç yaşta yaşamını yitiren sanatçı için Karacaahmet Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından ailesi, dostları ve sanat dünyasından pek çok isim, Şimal’i son yolculuğuna uğurladı.

Kansere Yenik Düşmüştü! Hayatını Kaybeden Şimal’in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım - Resim : 2

ACI HABERİ BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Acılı eşi Necati Arıcı ise, törenden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Eşim Şimal'i son yolculuğuna uğurlamadan önce helalleşmek adına bir araya geliyoruz. Tüm dostlarımızı, yakınlarımızı ve sevenlerini ikindi namazında Karacaahmet Mezarlığı'na bekliyoruz" demişti.

Kansere Yenik Düşmüştü! Hayatını Kaybeden Şimal’in Eşinden Yürek Burkan Paylaşım - Resim : 3

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Şimal’in kaybıyla derinden etkilenen Necati Arıcı, daha sonra birlikte söyledikleri “Ben Seni Sevduğumi” adlı Karadeniz türküsüne ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Seninle söylediğim her şarkı hayatın en güzel tarafını gösterdi bana. özler bitse bile sesin içimde hep devam ediyor. Gözlerin gülüyor o an. Şimdi ben o anın içinde kayboluyorum. Varlığınla tamam, yokluğunla çok eksik kaldım" sözleriyle eşine olan özlemini dile getirdi.

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