Yurt Mescidinde Tartışma Yaratan Görüntü! Sakarya Valiliği Açıkladı, İki Öğrenci Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
Sakarya’da bir öğrenci yurdu mescidinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan uygunsuz içerikli görüntülere ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik, görüntülerin 2 öğrenci tarafından kaydedildiğini ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
Sakarya Valiliği, bir kız öğrenci yurdunda çekildiği düşülen görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Bir mescit içinde dizüstü bir bilgisayarda müstehcen görüntüler izlendiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yapan valilik görüntülerin öğrenciler tarafından kayda alındığını söyledi.
Betty kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma ilişkin bilgilendirme yapan valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Twitter (X) isimli sosyal medya platformunda 'betty' rumuzlu kullanıcı tarafından, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntülerin, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin” açıklamasıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BASIN AÇIKLAMASI— T.C. Sakarya Valiliği (@SakaryaValiligi) July 6, 2025
Twitter (X) isimli sosyal medya platformunda “betty” rumuzlu kullanıcı tarafından, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntülerin, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans… pic.twitter.com/qjoj3KZDv8
Kaynak: Haber Merkezi