Yurt Mescidinde Tartışma Yaratan Görüntü! Sakarya Valiliği Açıkladı, İki Öğrenci Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Sakarya’da bir öğrenci yurdu mescidinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan uygunsuz içerikli görüntülere ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik, görüntülerin 2 öğrenci tarafından kaydedildiğini ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Yurt Mescidinde Tartışma Yaratan Görüntü! Sakarya Valiliği Açıkladı, İki Öğrenci Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
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Sakarya Valiliği, bir kız öğrenci yurdunda çekildiği düşülen görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Bir mescit içinde dizüstü bir bilgisayarda müstehcen görüntüler izlendiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yapan valilik görüntülerin öğrenciler tarafından kayda alındığını söyledi.

Yurt Mescidinde Tartışma Yaratan Görüntü! Sakarya Valiliği Açıkladı, İki Öğrenci Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Resim : 1

Betty kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma ilişkin bilgilendirme yapan valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Twitter (X) isimli sosyal medya platformunda 'betty' rumuzlu kullanıcı tarafından, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda dizüstü bilgisayar vasıtasıyla pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntülerin, “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum ambiyans harika bir de pizza söyledik ama kolamız yok maalesef kolası olan gelsin” açıklamasıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Haber Merkezi

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