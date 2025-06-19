Hayatını Kaybeden Ünlü Şarkıcı Şimal'in Eşinden Yürek Yakan Dilek! Görenler Kahroldu

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Dört yıl önce meme kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda beyninde tümör tespit edilen ünlü şarkıcı Şimal, ameliyat olduktan sonra da tedavi görmeye devam ederken MR sonuçlarının temiz çıktığını açıklamıştı.

Olumlu giden süreçten duyduğu mutluluğu hayranlarıyla paylaşan Şimal, yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 39 yaşındaki ünlü şarkıcı 30 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.

'BULUŞMAK BİREBİR TESELLİ'

Şimal'in eşi Necati Arıcı, eşini yürek yakan bir paylaşımla bir kez daha andı. Arıcı, paylaştığı fotoğraflara ‘Yarın yolları düşüyorum kalbimin en derin yerindeki huzura, Şimal'ime kavuşmaya. Bu dünyada artık sarılamasam da toprağına başımı koyduğumda yine ona en yakın yerde olacağım. Özlemim bitmez ama buluşmak birebir teselli’ notunu düştü.