Bakın Meghan Markle 'Ev Yapımı' Diye Neler Satmış!

Beş yıl önce İngiltere kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildiğini açıklayan Sussex Dükü Prens Harry'nin kararın arkasında eşi Meghan Markle olduğu tartışmaları patlak vermişti. Birlikte önce Kanada'ya ardından da ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, kraliyet ailesi hakkında ortaya attıkları spekülatif iddialarla sık sık gündeme gelirken, bu kez ilginç bir skandalla gündeme geldi.

The Daily Mail'in aktardığına göre; Meghan Markle'ın kurduğu "As Ever" markasıyla ilgili ortaya çıkan gerçek dünya gündemine oturdu. Markle'ın bir kavanozunu 6,50 sterlin bedeline sattığı reçellerin, iddia edildiği gibi ev yapımı olmadığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Markle'ın kendi evinin mutfağında hazırladığı tariften esinlenildiği belirtilen reçellerin aslında Illinois'deki bir fabrikada üretildiği bildirildi. Olay sonrası sosyal medya platformlarında Meghan Markle'a ve markasına tepki yağdı.

Kimileri de, ev yapımı şeklinde başlayan markanın çok büyümesi nedeniyle böyle bir yola başvurmuş olabileceklerini söyleyerek firmayı savundu. Buna karşı bazı sosyal medya kullanıcıları da "O halde ev yapımı olduğunu iddia etmemeliler" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi