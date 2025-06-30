Bu Renkleri Giyen Sivrisineklerin Hedefi Oluyor! Bu Renkler Adeta Sivrisinek Mıknatısı

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Sıcak yaz gecelerinin en büyük kabusu haline gelen sivrisinekler, yalnızca kokunuza ya da vücut ısınıza değil, kıyafetinizin rengine de tepki veriyor. Washington Üniversitesi tarafından yayımlanan dikkat çekici bir araştırma, sivrisineklerin tercih ettiği renkleri ortaya koydu. Uzmanlar, yaz aylarında giyim tercihlerinin sivrisinek saldırılarını azaltmada etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

RENGİNİZE GÖRE SİVRİSİNEKLERİN HEDEFİ OLABİLİRSİNİZ

Araştırmaya göre, sivrisinekler önce karbondioksit kokusuyla insanın yerini tespit ediyor, ardından görsel olarak belirli renklere odaklanıyor. Özellikle kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği gibi renkler, sivrisinekleri adeta mıknatıs gibi çekiyor. Buna karşılık beyaz, mavi, yeşil ve mor tonları ise sinekler tarafından daha az fark ediliyor.

BİLİM İNSANLARI: DÖRDÜNCÜ FAKTÖR RENK

Araştırmayı yürüten bilim insanı Jeffrey Riffell, daha önce sivrisineklerin nefes, ter ve vücut ısısı gibi faktörlerle yönlendiğinin bilindiğini; ancak bu çalışmayla birlikte dördüncü bir unsurun daha doğrulandığını belirtti: Renk seçimi. Riffell, “Daha az dikkat çeken renklerle giyinmek, sivrisinek ısırıklarını azaltmanın etkili yollarından biri olabilir,” dedi.

SİVRİSİNEKLERDEN KORUNMAK İÇİN NE GİYMELİ?

Eğer yaz gecelerini kaşınmadan ve sinek kovalamadan geçirmek istiyorsanız:

Kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği tonlarını tercih etmeyin.

Beyaz, açık mavi, yeşil ve mor gibi daha nötr ve açık renkler tercih edin.

Açık alanlarda bulunacağınız zamanlarda bu önerileri dikkate almanız, sineklerin hedefi olmanızı engelleyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi