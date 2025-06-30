Damadın Başına Gelmeyen Kalmadı: Kıyafetleri Kesildi, Kafasında Yumurta Kırıldı, Una Bulandı...

Bursa’nın Mudanya ilçesinde geleneksel köy düğününde damada uygulanan adetler, izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı. Kıyafetleri kesilen, yumurtaya bulanan damat soğuk suyla yıkandı. “Evliliğin kıymeti çileyle anlaşılır” diyen köylüler, bu geleneği yaşatmaya kararlı.

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Bursa’nın Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi’nde dünya evine giren Onur ve Sude Naz Sayar çiftinin düğününde, köyün yüzyıllardır süregelen gelenekleri birebir uygulandı. Damat Onur Sayar, düğün öncesinde arkadaşları tarafından hem eğlendirildi hem de deyim yerindeyse çileden geçirildi. Onlarca kişinin önünde damadın kıyafetleri kesildi, el arabasına bindirilip köy meydanında dolaştırıldı, başında yumurta kırıldı ve soğuk suyla yıkandı.

Damadın Başına Gelmeyen Kalmadı: Kıyafetleri Kesildi, Kafasında Yumurta Kırıldı, Una Bulandı... - Resim : 1

KAFASINDA YUMURTA KIRILDI, UNA BULANDI

Köy meydanında gerçekleştirilen eğlenceli işkenceler sırasında damadın ağzına emzik takıldı, gelin evine getirilmeden önce kafasında yumurta kırıldı, una bulandı ve toprağı süpürmek zorunda kaldı. Damat, gelin evinin önünde adet gereği saksı kırarak ortaya saçılan toprağı süpürdü. Arkadaşlarının hazırladığı bu renkli ritüeller, düğün davetlileri tarafından ilgiyle izlendi.

Damadın Başına Gelmeyen Kalmadı: Kıyafetleri Kesildi, Kafasında Yumurta Kırıldı, Una Bulandı... - Resim : 2

'BETERİNİ ONLARA YAPACAĞIM'

“Bekar arkadaşlarımız evlendiği takdirde beterini de kendilerine yapacağım” diyen damat Onur Sayar, “Bu bizim yüzyıllardan beri süregelen bir geleneğimiz. Yumurtadan una, saksıdan soğuk suya kadar her detayı yaşattılar. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Damadın Başına Gelmeyen Kalmadı: Kıyafetleri Kesildi, Kafasında Yumurta Kırıldı, Una Bulandı... - Resim : 3

'ŞİMDİ ÇİLE ÇEKSİN, EVLİLİĞİ MUTLU OLSUN'

Düğünde yer alan köylülerden Sait Durmuş ise uygulanan geleneklerin amacını, “Şimdi çile çeksin, evliliği mutlu olsun” diyerek açıkladı. Damadın çektiği çilenin evliliğin kıymetini artıracağına inandıklarını söyledi. Bir diğer köy sakini İbrahim Çetin de “Büyüklerimizden böyle gördük, biz de devam ettiriyoruz” diyerek bu eğlenceli ritüellerin yeni nesil tarafından da sahiplenildiğini belirtti.

Damadın Başına Gelmeyen Kalmadı: Kıyafetleri Kesildi, Kafasında Yumurta Kırıldı, Una Bulandı... - Resim : 4

Tüm bu adetler uygulandıktan sonra damat Onur Sayar, derin bir nefes alarak damatlığını giydi ve gelini evinden aldı. Neşeli anlar kameralara yansırken, damada yapılan tatlı işkenceler izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.

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Kaynak: İHA

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