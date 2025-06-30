Mutlu Evliliğin Sırrı Çözüldü

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Mutlu bir evliliğin temel taşları arasında dürüstlük, saygı ve etkili iletişim yer alıyor. Ancak son araştırmalar, ilişkide gerçek bir tatmin sağlamak için fiziksel temasın da önemli bir unsur olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre toplum içinde partnerle sarılmak ya da öpüşmek, ilişkinin kalitesini doğrudan olumlu etkiliyor.

Polonya’daki Silezya Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, 450’den fazla kişiyle yapılan anketlerde, kamuya açık alanlardaki sevgi gösterilerinin (PDA yani Public Display of Affection) ilişki memnuniyetiyle bağlantısı incelendi. Katılımcılara özel ve kamusal alandaki davranış biçimleriyle ilgili sorular yöneltildi. El ele tutuşma, öpüşme, sarılma gibi eylemlerin ilişkinin hem duygusal bağını hem de genel refahı artırdığı tespit edildi.

STRESİ AZALTIYOR

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu, bu tür sevgi davranışlarının stres düzeyini azaltması ve yaşamdan alınan genel memnuniyeti artırması oldu. Uzmanlar, toplum içinde sevgiyi ifade etmenin bazı kişileri rahatsız edebileceğini kabul etse de, bunun romantik ilişkiler üzerindeki faydasının inkâr edilemez olduğunu vurguluyor. Bu davranışlar aynı zamanda uzun vadeli bağların güçlenmesine de katkı sağlıyor.

KÜLTÜRLER FARKLI AMA SONUÇ AYNI

Çalışmaya Endonezya, Nepal ve Polonya’dan bireyler katıldı ve ülkeler arasında dikkat çekici kültürel farklılıklar gözlemlendi. Polonyalı katılımcılar PDA’ya en açık grup olurken, Endonezyalılar bu tür davranışları en az sergileyen grup oldu. Araştırmacılar sonuçları, “Üç ülkede de sevgi gösterileri ile ilişki memnuniyeti arasında pozitif korelasyonlar gözlemlendi” şeklinde özetledi.

Cinsiyetin bu tür davranışlara olan yaklaşımı da analizde önemli yer tuttu. Çalışmaya göre, kadınlar sevgiyi daha sık ifade etme eğilimindeyken, erkekler şefkat eksikliği yaşadıklarını bildiriyor. Erkekler genellikle öpüşmeyi, kadınlar ise sarılmayı tercih ediyor.

ÇİFTLER ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRİYOR

Araştırmada, PDA’nın yalnızca romantik ilişkileri değil, genel psikolojik iyilik halini de olumlu etkilediği ifade edildi. Bu bulgu, ilişki danışmanlığı açısından da yol gösterici olabilir. Araştırmacılar, sevgi ifadelerinin teşvik edilmesinin çiftler arasındaki bağı kuvvetlendirebileceğini söylüyor.

Araştırmanın diğer bir parçası da finansal birlikteliğe odaklandı. 230 çiftle yapılan ayrı bir çalışmada, ortak banka hesabı kullananların ilişki kalitesinin daha yüksek olduğu görüldü. Bilim insanları, finansal şeffaflığın ve ortak hedeflerin, evlilik anlayışını ve çiftlerin birbirine olan bağlılığını artırdığını belirtti.