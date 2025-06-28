Kedilerin Sürekli Sol Tarafa Yatmasının Nedeni Ortaya Çıktı: Meğer Arkasında Büyük Bir Sır Varmış

Kedilerin neden hep sol taraflarına yatarak uyuduğu yıllardır fark edilen ama açıklanamayan bir detaydı. Bilim insanları bu alışkanlığın arkasında hayatta kalmaya yönelik güçlü bir içgüdü olabileceğini ortaya koydu.

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Kedilerin Sürekli Sol Tarafa Yatmasının Nedeni Ortaya Çıktı: Meğer Arkasında Büyük Bir Sır Varmış
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Evde kıvrılıp mışıl mışıl uyuyan bir kediyi izlemek, birçok insan için huzur verici bir an. Ancak bilim dünyası bu tatlı görüntülerin aslında çok daha derin, evrimsel bir anlam taşıdığını öne sürdü. Almanya’daki Ruhr Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırma, kedilerin yatma pozisyonlarına dair çarpıcı bir detayı gün yüzüne çıkardı.

YÜZLERCE VİDEO TARANDI, ÇOĞU SOLA YATIYOR

Prof. Dr. Onur Güntürkün liderliğindeki ekip, YouTube'da paylaşılan 408 kedi videosunu mercek altına aldı. İnceleme sonucunda kedilerin büyük çoğunluğunun, yani yaklaşık üçte ikisinin sol tarafına yatarak uyumayı tercih ettiği tespit edildi. Araştırmacılar, bu eğilimin tesadüf olmadığını, aksine bir hayatta kalma stratejisi olabileceğini düşünüyor.

BEYNİN SAĞ YARIMKÜRESİ DEVREDE

Kedilerin Sürekli Sol Tarafa Yatmasının Nedeni Ortaya Çıktı: Meğer Arkasında Büyük Bir Sır Varmış - Resim : 1

Bilim insanlarına göre bu tercihin arkasında beynin işleyişine dair önemli bir neden var. Beynin sağ yarımküresi tehdit algılama, dikkat ve kaçış gibi yaşamsal reflekslerden sorumlu. Kediler sol taraflarına yattıklarında, sağ gözleri daha aktif hale geliyor ve çevreye karşı daha uyanık bir pozisyona geçiyorlar. Bu da potansiyel tehlikelere karşı hızlı tepki vermelerini sağlıyor.

TEHLİKEYE KARŞI AVANTAJ SAĞLIYOR

Sağ tarafa yatan bir kedinin görüş alanının bir kısmı vücuduyla kapanırken, sol tarafa yatan kediler çevresini daha rahat gözlemleyebiliyor. Bu pozisyon, özellikle doğada yaşayan kediler için büyük bir avantaj sağlıyor. Araştırmacılar bu davranışı içgüdüsel bir savunma mekanizması olarak tanımlıyor.

Kedilerin Sürekli Sol Tarafa Yatmasının Nedeni Ortaya Çıktı: Meğer Arkasında Büyük Bir Sır Varmış - Resim : 2

EVİNİZDEKİ KEDİLER BİLE İÇGÜDÜYLE HAREKET EDİYOR

Evcil kediler artık vahşi doğanın tehlikelerinden uzak yaşasalar da, atalarından miras kalan bu refleksler hala davranışlarını şekillendiriyor. Bilim insanları, bu tür gözlemlerin hayvan davranışlarını daha derinlemesine anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor ve benzer davranışların farklı hayvan türlerinde de incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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